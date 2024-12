Vito Miccoli, presidente della ASD MFR Brindisi, è stato nominato Delegato Provinciale FIDAL Brindisi. La designazione è stata ufficializzata il 6 dicembre dal Presidente Regionale Eusebio Haliti e dal Consiglio Regionale.

Il prestigioso incarico premia l’impegno e la passione di Miccoli che da oltre 15 anni è una figura di riferimento nell’atletica leggera brindisina.

Dal 2011 ha contribuito a rilanciare il podismo cittadino, riportando in auge gare storiche come la “Stracittadina Brindisina” e organizzando eventi innovativi e di grande impatto come la “5 KM by Night” e i “RunDays Decathlon”. Nel 2018 ha fondato la ASD MFR Brindisi, società che ha avvicinato alla pratica sportiva centinaia di persone, inclusi gli oltre 400 bambini partecipanti alle sette edizioni del progetto “Giochiamo a fare l’atletica”.

Oltre alle competizioni sportive, Miccoli si è distinto per iniziative di inclusione e valorizzazione del territorio, come il progetto “Paradiso dello Sport” per i bambini del quartiere Paradiso e la rigenerazione di aree verdi sequestrate alla mafia, trasformate in spazi di aggregazione e sport.

E proprio in quelle aree, grazie soprattutto al suo impegno, Brindisi, nel 2023, è tornata a ospitare i Campionati Studenteschi di atletica, a distanza di 40 anni dall’ultima edizione.

Con questa nuova nomina, la FIDAL di Brindisi intende segnare un nuovo corso per l’atletica leggera provinciale.

Nei prossimi giorni, il Delegato Miccoli annuncerà la squadra che lo affiancherà nella gestione delle attività.

Brevi note informative su Vito Miccoli

Nome: Vito Miccoli, nato a Brindisi il 17 giugno 1977

Ruolo attuale: Delegato Provinciale FIDAL Brindisi (dal 6 dicembre 2024)

Esperienze principali:

Dirigente Amatori Brindisi (dal 2011)

Presidente della ASD MFR Brindisi (dal 2018)

Fondatore del progetto “Giochiamo a fare l’atletica” (2018-2024), che ha coinvolto oltre 400 bambini.

Responsabile CSI per i progetti di Atletica Leggera (dal 2023)

Organizzatore di eventi sportivi di successo, tra cui:

Stracittadina Brindisina (3 edizioni)

5 KM by Night

RunDays Decathlon (5 edizioni)

Run on the Dirty Road (3 edizioni)

Walking on Sunset

Responsabile di progetti sociali e sportivi:

Paradiso dello Sport (dal 2021)

Note in Movimento (2023)

CSI Next Generation (2022-2024)

Vincitore del Bando Run Card Young e del Bando Internazionale Decathlon Foundation (2023).

Organizzatore del ritorno dei Campionati Studenteschi di Atletica a Brindisi (2023-2024).

Associazione della ASD MFR Brindisi con l’Associazione Internazionale della “Via Francigena Road To Rome”

Risultati principali:

Rigenerazione e valorizzazione di aree verdi per attività sportive e sociali.

Crescita della ASD MFR Brindisi: 105 tesserati FIDAL e 60 tesserati CSI.

Società premiata come emergente FIDAL nel 2022.

Obiettivo:

Promuovere l’atletica leggera come strumento di crescita sportiva e sociale sul territorio.