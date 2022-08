La prima alba di settembre sul mare giovedì 1 e di sabato 3 per salutare l’ultimo tratto dell’estate con la dolcezza del pianoforte e le suggestioni dell’arpa.

Sono i due concerti all’alba, con ingresso gratuito, che si inseriscono in «Wow! Fasano», il programma di eventi promosso dall’amministrazione comunale per i mesi estivi.

Giovedì 1° settembre il molo di Torre Canne sarà il palcoscenico di Kety Fusco (ore 6.00), mentre due giorni dopo, sabato 3 settembre, Hania Rani si esibirà al molo di Savelletri (ore 6.00). I due concerti sono eventi «Extra Locus» nell’ambito del Locus Festival.

Hania Rani, pluripremiata pianista, compositrice e musicista, nata a Danzica, divide la sua vita tra Varsavia, dove risiede, e Berlino, dove studia e lavora spesso.

Kety Fusco, rivoluzionaria nel mondo dell’arpa, le è stato conferito il nome di ‘Queen of the Electric Harp’. Destabilizza la consueta percezione dell’arpa, allontanandosi dagli arpeggi e dai tappeti sonori che lo strumento può facilmente richiamare alla mente, entrando così in un universo che nessun ascoltatore penserebbe mai possa appartenere a un’arpa.

Entrambi i concerti sono tappa di tour internazionali delle due artiste: Londra, Parigi, Lugano, Hannover e Nyon per Katy Fusco e Vienna, Budapest, Berlino, Londra, Toronto, Los Angeles, San Francisco, New York e Madrid per Hania Rani.

