Un programma ricco di eventi con sfilate di carri e gruppi mascherati quello allestito dall’amministrazione comunale di Ostuni in collaborazione con radio Enjoy per il “Carnevale” 2020.

“Abbiamo deciso di festeggiare il carnevale per regalare ai concittadini momenti di svago e spensieratezza. – riferisce il Sindaco Guglielmo Cavallo. – Carnevale avrà eventi per tutti i gusti e per tutte le età con tre giorni di sano divertimento. Ho deciso anche di emettere un’ordinanza immediata per vietare l’utilizzo di bombolette spray che, oltre a inquinare, deturpano la città provocando danni ingenti a persone e cose.”

Gli eventi si apriranno sabato 22 febbraio in Piazza della Libertà alle ore 15.30 con “il Carnevale dei Ragazzi” con Dj set per bambini, esibizione delle Majorette del circolo didattico Giovanni XXIII e delle mascotte di Bing e Topolino e di tanti spettacoli di gruppi mascherati. L’evento è organizzato dal Consiglio comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Ostuni, con la supervisione dei facilitatori dell’associazione culturale ricreativa “Ragazzi al Centro“.

Subito dopo, alle 18.30 saliranno sul palco di Piazza della Liberà, “Le stelle di Hokuto”, cover band di brani e colonne sonore tratte dai cartoni animati più seguiti. La band è composta da 7 musicisti attivi dal 2009 con oltre 300 spettacoli dal vivo , soprattutto in feste di piazza e fiere di settore. Oltre a collaborare con Cristina D’Avena e gli altri autori originali delle sigle dei cartoni, il gruppo si è esibito in tutta Italia, approdando anche all’Auditorium Parco della Musica di Roma e per due volte come attrazione principale del Lucca Comics & Games.

Domenica 23 i festeggiamenti entreranno nel vivo con il “Corteo di Carnevale”, in collaborazione con i gruppi folkloristici della città: 3 carri allegorici e diversi gruppi mascherati partiranno alle 17.00 da Viale Pola in un percorso che si snoderà in Via Giovanni XXIII, Via Tommaso Nobile, Via Cav. Vittorio Veneto, Via Rossetti, L.go Bianchieri, Piazza Curtatone e Montanara, Via Martiri di Kindu, Via Cavour e chiudendosi in Piazza della Libertà. Il Corteo si ripeterà martedì 25 febbraio nelle stesse modalità.

Domenica 23 a conclusione del corteo in Piazza della Libertà, Show del fuoco musicale e, a seguire, “La Nuova Storia del Carnevale con il Maestro di Cuio e miss Naty Voice live”.

Martedì 25 grande chiusura di “Carnevale”, sul palco di Piazza della Libertà a partire dalle 18 con “Le figure del Carnevale in Arte”, a seguire “Il vulcano di Coriandoli” aprirà “I Pazzi del Carnevale” esibizione a cura di Mimì e Taranta Gipsy in ricordo di Pietro Nobile “lu scarpare”. Alle ore 21.00 lo spettacolo de “La morte di carnevale” con l’animazione a cura degli Speaker e Deejay di Radio Enjoy.

Comune di Ostuni – Ufficio stampa