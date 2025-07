Divertimento, creatività e tanta serenità per le famiglie. È questo lo spirito del Summer Camp organizzato dall’Istituto Comprensivo Casale di Brindisi, in stretta collaborazione con l’Associazione Sportiva “Mens Sana in Corpore Sana”. Una sinergia collaudata che regala ai bambini e ai ragazzi della città un’estate speciale, all’insegna di giochi, sport e socialità.

L’iniziativa, che si protrarrà per tutta l’estate (ad esclusione della settimana di Ferragosto), rappresenta un fiore all’occhiello per il territorio: l’Istituto Comprensivo Casale è infatti l’unica realtà scolastica locale a offrire alle famiglie un servizio così articolato, capace di modulare orari e attività in base alle diverse esigenze lavorative dei genitori. Una risposta concreta e preziosa per chi, durante i mesi più caldi, ha bisogno di conciliare gli impegni professionali con il benessere dei figli.

Il Summer Camp è pensato per bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo grado, e si distingue per la qualità del personale coinvolto: educatrici e operatori altamente formati, con esperienza nel contesto scolastico e universitario, pronti a garantire un ambiente accogliente e sicuro.

Ma non è solo questione di sorveglianza: il Summer Camp si propone come un’esperienza educativa e, al tempo stesso, ludica. Le giornate sono scandite da un ventaglio di attività che spaziano dalla psicomotricità alla narrativa, dal cinema al gioco-teatro, passando per lavoretti artistici, espressività corporea, baby dance, giochi d’acqua, attività sportive e spazio compiti. Un mix perfetto per far vivere ai partecipanti il vero clima di vacanza, lontano dai ritmi scolastici, pur mantenendo un’occasione di crescita personale e socializzazione.

«Il nostro impegno è da sempre rivolto al benessere dei bambini e dei ragazzi – spiega la Dirigente Scolastica dell’I.C. Casale prof.ssa Mariavittoria Caprioli – e il Summer Camp è una delle espressioni più belle di questa missione. Grazie alla collaborazione con Mens Sana in Corpore Sana, possiamo offrire un servizio unico sul territorio, che mette al centro le famiglie e le loro necessità».

Non a caso, la partnership tra l’I.C. Casale e l’associazione sportiva si estende anche ai servizi di prescuola e postscuola durante l’anno scolastico, consolidando una rete educativa solida e vicina ai bisogni concreti delle famiglie.

«Per noi lo sport e il movimento sono strumenti educativi fondamentali – continua la Dirigente Scolastica – ma è altrettanto importante creare momenti di gioia, gioco e condivisione. Il Summer Camp racchiude tutto questo e rappresenta un’esperienza unica per i ragazzi».

Con la sua offerta variegata e la qualità educativa garantita da professionisti esperti, il Summer Camp dell’Istituto Comprensivo Casale e dell’Associazione Mens Sana in Corpore Sana si conferma una risorsa preziosa per Brindisi, capace di trasformare l’estate in un’avventura entusiasmante e a misura di famiglia.

