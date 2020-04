“Abbiamo la necessità di guardare con fiducia al futuro prossimo. – riferisce il Sindaco Cavallo. – Anche se ancora in fase di emergenza sanitaria, stiamo cominciando a lavorare alle idee di accoglienza per l’estate 2020. La nostra città può assicurare una vacanza in sicurezza e nei prossimi giorni ho intenzione di sentire gli operatori turistici per fissare le regole in vista della fase 2.”

Nel video scorrono le bellezze del territorio di Ostuni, dal centro storico alla costa passando per la piana degli ulivi monumentali, con un messaggio chiaro dedicato ai flussi turistici interni, gli unici che probabilmente interesseranno le mete turistiche nella stagione estiva 2020.

Qui il video: