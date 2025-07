La società Valtur Brindisi comunica di aver definito la composizione dello staff dirigenziale per la prossima stagione sportiva, affidando il ruolo di Club Manager – Responsabile Scouting a Francesco Caiulo e il ruolo di Team Manager a Mattia Tramacera.

Già presenti con diversi incarichi all’interno della famiglia biancoazzurra, lavoreranno a stretto contatto con il GM Tullio Marino e lo staff tecnico della prima squadra.

FRANCESCO CAIULO

Da oltre tredici anni in biancoazzurro, ha dapprima collaborato in vari settori interni (biglietteria, comunicazione, marketing, logistica, trasferte), nominato Team Manager nel 2015, ha curato con estrema e riconosciuta professionalità i rapporti tra società, giocatori, Federazione Italiana Pallacanestro e Legabasket-Lega Nazionale Pallacanestro. Ora sarà il nuovo Club Manager e Responsabile Scouting della Valtur Brindisi.

MATTIA TRAMACERA

Brindisino di nascita, dopo una prima esperienza di collaborazione con la segreteria generale e l’ufficio marketing, nell’estate del 2016 lascia il Bari Calcio per tornare in pianta stabile nella società biancoazzurra in qualità di General Manager delle squadre giovanili. Contribuisce alla crescita del settore minibasket ed allo sviluppo di tutte le attività dedicate ai giovani atleti. Nel corso degli anni ha assunto anche incarichi pertinenti alle attività di logistica e marketing legati alla prima squadra. Ora sarà il nuovo Team Manager Valtur Brindisi.

La società augura ad entrambi buon lavoro, certa del valore umano e professionale che potranno dedicare in questa nuova esperienza lavorativa.

