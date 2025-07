È stata completata oggi la bonifica dell’area adiacente alla Centrale Federico II di Cerano, indicata come “Isola Ecologica” e destinata al conferimento ordinato e differenziato dei rifiuti da parte dei residenti e dei cittadini in transito. Un nome che, però, stride con le condizioni in cui versava il sito, trasformato nel tempo in una vera e propria discarica a cielo aperto.

Come accade purtroppo anche in altre postazioni analoghe, come quelle presenti a Giancola (Litoranea Nord) e lungo Strada della Torretta, la quantità e la tipologia dei rifiuti conferiti hanno ampiamente travalicato i limiti previsti, compromettendo non solo il decoro ma anche la sicurezza ambientale.

Ci sono volute ore di lavoro per liberare l’area da oltre 24 metri cubi di rifiuti indifferenziati, 40 metri cubi di ingombranti, oltre a coperture d’auto, elettrodomestici fuori uso, RAEE e perfino amianto, che è stato opportunamente messo in sicurezza. L’intervento si è svolto nel pomeriggio grazie all’impegno di sei operatori ecologici, dotati dei mezzi necessari e costretti a lavorare fino alle ore 18.00, nonostante le alte temperature.

Un lavoro intenso e faticoso, che ora merita rispetto. Servirebbe maggiore senso civico da parte di tutti: l’ambiente e il lavoro di chi lo tutela non possono essere dati per scontati.