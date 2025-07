Il Sindaco di Fasano Francesco Zaccaria, ha emesso pochi minuti fa l’Ordinanza Sindacale n. 8, contenente misure precauzionali volte a salvaguardare la salute pubblica a seguito dell’incendio divampato nella serata del 1° luglio 2025 presso l’impianto rifiuti “Eco Ambiente Sud” S.r.l., situato in Strada Comunale Fascianello.

L’incendio, di rilevanti dimensioni e tutt’ora sotto controllo da parte delle squadre dei Vigili del Fuoco, ha generato una nube di fumo i cui effetti sull’ambiente e sulla salute sono stati costantemente monitorati grazie alla sinergia tra Comune, Polizia Locale, Protezione Civile, Vigili del Fuoco e ARPA Puglia.

Dalle prime rilevazioni effettuate da ARPA Puglia, con note protocollate in data 3 luglio 2025 e un aggiornamento in via di protocollazione ricevuto alle ore 18 di questo pomeriggio (4 luglio), non sono state evidenziate criticità ambientali preoccupanti, e i valori riscontrati tramite strumentazione portatile sono stati giudicati non allarmanti, sebbene indicativi in quanto “misurazioni speditive” effettuate per periodi di tempo pari a circa 10/15 minuti. Nelle ore successive, ARPA ha comunque posizionato strumentazione idonea per campionamenti volti al monitoraggio di composti organici persistenti.

Nonostante il lieve miglioramento dei livelli di particolato rilevati nella giornata odierna e le condizioni meteo favorevoli previste, con venti dai quadranti occidentali che dovrebbero contribuire ad allontanare i fumi dall’area urbana, il Sindaco, su indicazione di Arpa, ha raccolto l’invito dell’ente preposto e ha emanato un provvedimento a carattere precauzionale. L’obiettivo è prevenire un’esposizione prolungata della popolazione ai fumi e limitare i rischi derivanti da eventuali agenti inquinanti aerodispersi ricaduti al suolo, in attesa delle determinazioni analitiche complete da parte di ARPA Puglia.

Pertanto, l’Ordinanza Sindacale n. 8 ordina alla cittadinanza, presente o in transito, di limitare alle esigenze di stretta necessità gli spostamenti dai luoghi cosiddetti protetti, abitazioni e/o dimore, avendo cura di tenere chiuse finestre e porte finestre, garantendo l’areazione dei locali con gli strumenti attualmente in utilizzo in ragione delle elevate temperature atmosferiche.

Queste misure resteranno in vigore fino alle ore 23:59 del giorno 6 luglio 2025.

Il Sindaco Francesco Zaccaria ringrazia tutte le forze intervenute per la prontezza e l’efficacia delle operazioni di soccorso e monitoraggio, ribadendo l’impegno costante dell’Amministrazione comunale a tutela della salute e della sicurezza dei cittadini. Si invita la popolazione a seguire scrupolosamente le indicazioni fornite nell’ordinanza e a rimanere informata tramite i canali ufficiali del Comune di Fasano per eventuali aggiornamenti.

