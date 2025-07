Il direttore generale Maurizio De Nuccio chiarisce le azioni messe in campo dall’azienda nel rispetto del regolamento aziendale e delle situazioni emergenziali.

In risposta alla nota della Fp Cgil del 2 luglio 2025, la direzione generale della Asl Brindisi ha fornito un quadro puntuale e trasparente delle attività in corso riguardanti la gestione del personale, le procedure di mobilità interna e le recenti assunzioni.

Secondo quanto riportato, l’attivazione delle procedure di mobilità interna avviene in piena conformità con il regolamento aziendale adottato con deliberazione n. 906 del 2 aprile 2025, condiviso e approvato all’unanimità da tutte le sigle sindacali, inclusa la Fp Cgil. La pubblicazione degli avvisi, la nomina delle commissioni esaminatrici e la valutazione delle oltre 1000 domande pervenute rappresentano un passaggio fondamentale per la riorganizzazione del personale.

In questo contesto, un plauso particolare va all’Area Gestione Risorse Umane e alla dirigente delle Professioni sanitarie, per il grande impegno e la professionalità dimostrata nell’affrontare un processo tanto complesso quanto delicato, garantendo nel contempo il rispetto delle norme e l’equilibrio organizzativo delle strutture aziendali.

Sul fronte delle urgenze gestionali, il dirigente delle Professioni sanitarie ha agito prontamente per fronteggiare situazioni emergenziali nei reparti di Psichiatria e Pronto soccorso del Perrino di Brindisi, garantendo la continuità assistenziale senza causare disservizi nelle strutture di origine. È stato inoltre chiarito che non si è mai proceduto a sostituire infermieri con oss, né nel Blocco operatorio di Ostuni né altrove.

Per quanto riguarda la mobilità del personale con limitazioni, è stato precisato che le assegnazioni avvengono solo dopo attenta valutazione sanitaria e autorizzazione formale da parte del datore di lavoro, nel rispetto della normativa vigente.

In merito alle assunzioni degli oss, sono già stati convocati i primi 169 candidati dalla graduatoria approvata con delibera n. 706 del 13 marzo 2025, e al momento risultano assunte circa 30 unità. Inoltre, la Asl ha avviato le procedure di mobilità per tutto il personale dei ruoli sanitario, sociosanitario, amministrativo, tecnico e professionale, come da delibere n. 995 e 998 del 10 aprile 2025.

Il direttore generale ha infine ribadito che, secondo l’art. 4 del regolamento aziendale, i posti resi vacanti per effetto della mobilità non saranno oggetto di nuovi bandi, ma verranno assegnati in via definitiva ai nuovi assunti, i quali attualmente sono stati collocati in via provvisoria in attesa della chiusura delle procedure.

In merito al presunto episodio di aggressione verbale nei confronti di una coordinatrice infermieristica, il competente Ufficio Procedimenti Disciplinari non ha potuto avviare alcun procedimento, in assenza di elementi essenziali per l’identificazione dell’autore dell’illecito. “Tutte le azioni sono state adottate nel rispetto delle regole condivise con le organizzazioni sindacali e con un costante monitoraggio delle esigenze sanitarie ed organizzative. Un sentito ringraziamento va a tutti coloro che, con serietà e spirito di servizio, stanno contribuendo a questo importante processo”, ha dichiarato il direttore generale Maurizio De Nuccio.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI