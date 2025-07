Il Prefetto di Brindisi Luigi Carnevale ha convocato lunedì 7 luglio alle 12.00 una seduta decentrata del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che si terrà nell’Aula Consiliare di Castello Imperiali.

“Ringrazio S.E. il sig. Prefetto per aver accolto la mia richiesta di incontro esteso all’intero Consiglio Comunale. È importante – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – che le Istituzioni facciano sentire la propria presenza e rispondano in maniera compatta. Questo incontro istituzionale ci consentirà di presentare le esigenze del territorio e comprendere le strategie da attuare per migliorare la percezione della sicurezza.”

Al centro dell’incontro, cui è stato invitato a partecipare l’intero Consiglio Comunale, ci sarà la situazione generale dell’ordine pubblico a Francavilla Fontana anche in relazione ai recenti gravi fatti di cronaca che si sono verificati in Città.

Il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza, presieduto dal Prefetto, è un organo di cui fanno parte il Questore ed i Comandanti Provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Anche sulla base delle indicazioni che emergono nel corso di questi incontri, il Prefetto predispone, in attuazione delle direttive ministeriali, piani coordinati di controllo del territorio che i responsabili delle forze di polizia devono attuare.

Comune di Francavilla Fontana