Eseguito a Latiano un Fermo di indiziato di delitto emesso dal Pubblico Ministero nei confronti di due dei soggetti coinvolti nella rissa del 30 giugno scorso.

A Latiano, nel corso della notte del 4 luglio 2025, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Vito dei Normanni e della locale Stazione hanno eseguito un provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dal Pubblico Ministero nei confronti di Piero e Antonio Carrino, padre e figlio rispettivamente di 53 e 18 anni, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Brindisi.

I due fermati si ritiene che siano coinvolti, allo stato delle indagini, nella violenta rissa con l’uso di armi verificatasi a Latiano nella serata del 30 giugno scorso in cui si sono fronteggiati con i componenti di un’altra famiglia, tutti indagati per tentato omicidio aggravato in concorso, rissa, lesioni personali aggravate e detenzione illegale di armi.

L’episodio verosimilmente si potrebbe inquadrare in un’ostilità tra le due famiglie degenerata nel mese di marzo scorso nell’accoltellamento di uno dei componenti. Il provvedimento si è reso necessario in seguito all’attività investigativa svolta, che ha acclarato che i Carrino avevano esternato l’intenzione di vendicarsi, dando significativa consistenza al pericolo di reiterazione del reato e rendendo il pericolo di fuga estremamente concreto e reale. In particolare, la specifica natura degli addebiti provvisori accertati, la rete di contatti di cui gli stessi possono disporre, il repentino allontanamento dall’ospedale di Piero Carrino contro il parere dei medici ed i movimenti notati presso l’abitazione dei citati Carrino sono gli elementi che rendono concreto e fondato il pericolo che gli indagati possano rendersi definitivamente irreperibili.

Le indagini proseguono onde accertare anche la responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nella rissa.

Il provvedimento sarà sottoposto ovviamente a convalida da parte del Giudice per le Indagini Preliminari e gli indagati saranno sottoposti a interrogatorio.

Il Procuratore della Repubblica Reggente

Antonio Negro