Prosegue la sperimentazione dei “Campus al Museo” promossa dalla Associazione Le Colonne anche per il periodo natalizio, presso la Palazzina del Belvedere sul lungomare di Brindisi.

Dopo il successo del campus estivo, grazie al sostegno del Comune di Brindisi, la Associazione ripropone due giornate all’insegna della bellezza. Il Campus è rivolto ai bambini dai 7 ai 12 anni.

L’orario di permanenza previsto è dalle h 17 alle h 19 per la giornata di venerdì 20 e dalle h 10 alle ore h 12 per sabato mattina. Durante queste giornate i bambini avranno modo di esplorare e conoscere le meraviglie della collezione archeologica e indossare i panni dell’archeologo, cimentandosi in una simulazione di scavo archeologico e in un laboratorio divertente e creativo.

Il campus è un’ottima occasione per far trascorrere ai bambini giornate divertenti e ricche di esperienze legate alla cultura, alla creatività, all’apprendimento e alla socializzazione, per approfondire la conoscenza del proprio territorio, sviluppare manualità, maturare un’opinione critica sull’arte attraverso il gioco.

Le esperienze del campus precedente hanno dimostrato come una realtà museale possa cambiare aspetto e diventare familiare e vissuta dai ragazzi in maniera naturale.

L’iniziativa è gratuita, prenotazione obbligatoria al numero 3926657014, anche tramite Whatsapp.