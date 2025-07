Terminata la fase di prelazione riservata agli abbonati, si comunica che le tessere sottoscritte sono 1517, pari al 93% di conferme rispetto alla scorsa stagione. A partire dalle ore 10:00 di lunedì 7 luglio, è attiva la fase di vendita libera campagna abbonamenti ‘Tu non sai quanto ti amo” stagione sportiva 2025/26.

PUNTI VENDITA

-New Basket Store di Corso Garibaldi, 29

-Punti vendita Vivaticket abilitati sul territorio nazionale

-online sul sito www.newbasketbrindisi.vivaticket.it

La fase di vendita libera terminerà sabato 30 agosto alle ore 20:15.

MODALITÀ

Ogni forma di abbonamento, sia intero che ridotto, garantirà sempre un risparmio rispetto all’acquisto delle singole partite durante l’arco della stagione, le quali saranno suddivise in diverse categorie di prezzo.

Sono incluse tutte le 19 partite di regular season Serie A2, al via dal 21 settembre fino al 26 aprile 2026; i titolari di abbonamento avranno diritto di prelazione ad eventuali fasi di post season.

Si ricorda che l’abbonamento è intestato a persona fisica o azienda, ma cedibile a terzi e utilizzabile senza effettuare il cambio di nominativo durante tutto l’arco della stagione sportiva (ad esclusione del ridotto under 23).

Per coloro che acquisteranno al New Basket Store sarà possibile ricevere l’abbonamento stampato su classica tesserina plastificata al momento della sottoscrizione.

RATEIZZAZIONE IMPORTO

Anche per questa stagione sportiva, è confermata la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento attraverso la rateizzazione dell’importo grazie alla partnership con Banca Popolare Pugliese.

Per l’attivazione della procedura, sarà necessario scegliere il posto al New Basket Store e recarsi presso la filiale BPP situata a Brindisi in Corso Garibaldi n.112, dal lunedì al venerdì dalle ore 16:00 alle ore 18:00 eccetto il giovedì, per gestire tutti gli aspetti della pratica di finanziamento.

ASSISTENZA E NEW BASKET STORE

Per ogni dubbio e necessità rivolgersi all’indirizzo mail: store@newbasketbrindisi.it o contattare il numero telefonico 392-9554379. NBB Store aperto dal lunedì pomeriggio al sabato dalle ore 09:30 alle 13:00 e dalle 16:45 alle 20:15.

TABELLA PREZZI

La sottoscrizione di ogni abbonamento avrà un costo aggiuntivo fisso di prevendita pari a €3.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi