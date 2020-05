Da lunedì 25 Maggio 2020 è previsto un graduale accesso al pubblico negli Uffici del Comando con particolare riferimento per il Nucleo Contravvenzioni ed il Nucleo Infortunistica Stradale /P.I./P.G.

• L’accesso al pubblico avverrà nei giorni di lunedì e sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00 ed il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

• Non è consentito,al momento,l’accesso al pubblico alla Segreteria Comando,che riceverà la posta in entrata mediante l’utilizzo della posta elettronica ai seguenti indirizzi mail:

poliziamunicipale@pec.comune.brindisi.it poliziamunicipale@comune.brindisi.it

• Gli appuntamenti o le richieste di accesso negli uffici saranno consentite solo tramite prenotazione telefonica al numero 0831-229532 (Portineria) o in presenza c/o la stessa portineria che provvederà a prenotare gli accessi con una cadenza di 20 minuti per un massimo di 8 utenti al giorno per nucleo.

• Gli utenti che accederanno nella struttura dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina a protezione delle vie aeree ed i guanti e/o igienizzare le mani con soluzione idro-alcolica, messa a disposizione tramite gli erogatori posizionati nella struttura.

• Gli utenti autorizzati ad accedere saranno sottoposti c/o la portineria alla misurazione esterna della temperatura corporea e qualora si dovesse registrare una temperatura superiore a 37,5°, ne sarà impedito l’accesso.

Si raccomanda la massima collaborazione da parte di tutti gli operatori e dei visitatori.

Comando Polizia Locale di Brindisi