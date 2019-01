Sabato 05 Gennaio presso la Caffetteria Letteraria Nervegna dalle ore 17.00 alle ore 19.00 si terrà un laboratorio di teatro e musicale per bambini dai 04 ai 10 anni con Sara Bevilacqua e Alessandra Manti.

Fin dalla prima infanzia il libro rappresenta un’occasione di piacere, di scoperta e di puro divertimento. La finalità dei nostri laboratori è quella di permettere ai bambini di familiarizzare con il libro e con il piacere della lettura intesa come avventura nel mondo delle parole e delle immagini, della creatività e della fantasia.

Fiocchi di note, luci di suoni, armonie di alberi accompagnano i racconti. Un’occasione per ascoltare e cantare insieme ai bambini le musiche, canti e filastrocche della tradizione natalizia delle diverse culture. Il laboratorio si trasforma in un palcoscenico di voci in movimento per divertirsi con i suoni e per mettere in scena la musica di Natale. Attività per bambini dai 04 ai 10 anni. Costo 10,00 euro.

Per prenotazioni e informazioni contattare il 338 620 8343