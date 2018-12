All’indomani della elezione alla carica di Sindaco dell’Ingegnere Riccardo Rossi avevamo espresso soddisfazione per la sua dichiarata volontà di mettere da subito in atto una serie di interventi idonei a ripristinare il decoro urbano.

Avevamo suggerito di non limitarsi a rifare il look del centro storico ma di rivolgere uno sguardo anche alle periferie.

A Brindisi, peraltro, vi è una periferia più periferia delle altre!

Intendo riferirmi alla frazione di Tuturano che, evidentemente, paga due volte la distanza che la separa dal resto della città.

Ai disagi che quotidianamente devono affrontare i suoi abitanti per l’assenza di quasi tutti i servizi di base si aggiunge il disinteresse che spesso l’Amministrazione Comunale riserva a questo piccolo centro.

Basti pensare che Tuturano forse è l’unica porzione di Brindisi in cui non è stato programmato alcun intervento per il Natale: non una luminaria, non un albero per ricordare anche ai Tuturanesi he esiste una Amministrazione capace di dare ascolto ai bisogni dei cittadini e restituire loro un briciolo di speranza.

Nel corso di un sopraluogo effettuato congiuntamente al Sindaco, all’Assessore ai Lavori Pubblici ed a uno stuolo di funzionari comunali avevamo segnalato una serie di situazioni che meritavano una attenzione immediata.

Tra queste il Centro di Dinamicizzazione Giovanile che, realizzato nell’ambito del Piano di riqualificazione urbana di Tuturano , avrebbe dovuto diventare un luogo di incontro dei giovani della Frazione.

Purtroppo una serie di controversie nate sul Bando che era stato emanato per la sua gestione e ripetuti atti di vandalismo fanno di quella struttura una delle tante incompiute della nostra città.

Nella mattinata odierna suggerirò ai componenti della Commissione per le politiche giovanili di inserire anche il Centro di Dinamicizzazione Giovanile di Tuturano tra quelle strutture da candidare per l’accesso al Bando Luoghi Comuni.

Si tratta di un Bando emanato dalla Regione Puglia e gestito dall’ARTI che finanzia progetti di innovazione sociale proposti da Organizzazioni giovanili pugliesi operanti nel Terzo Settore, da realizzarsi in spazi pubblici inutilizzati o sottoutilizzati.

Questo suggerimento, unitamente alla mia proposta di adozione di un apposito Regolamento che preveda l’assegnazione gratuita di spazi pubblici alle Associazioni Giovanili, persegue l’obiettivo di valorizzare le idee dei giovani brindisini, ancorandoli al nostro territorio ed evitando che le migliori energie cittadine cerchino di realizzare altrove il loro progetto di vita.

Ma ad essere abbisognevole di interventi immediati non è solo il Centro di Dinamicizzazione Giovanile.

E’ tutto l’intorno che trasmette l’idea di abbandono.

La strada che costeggia il Centro è dissestata, piena di buche e con tombini divelti. E per di più priva di illuminazione. Circostanza, questa, ancora più grave ove si pensi che su quella strada insiste una pensilina per la fermata degli autobus extraurbani.

E’ chiedere troppo di riparare quella strada e dotarla di un punto luce a garanzia della sicurezza di quanti sono in attesa del mezzo di trasporto pubblico?

E’ la domanda che mi hanno fatto i cittadini di Tuturano e che rivolgo alla Amministrazione, sperando di ricevere risposte adeguate.

Gabriele ANTONINO

Capogruppo PRI