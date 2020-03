Di seguito riportiamo integralmente una nota inviata da FP Cgil e Fisascat Cisl alla Brindisi Multiservizi ed al Comune di Brindisi.

Di seguito ne riportiamo integralmente il testo:

Le scriventi OO.SS. , con la presente intendono denunciare un fatto increscioso di cui è responsabile la Direzione della Brindisi Multiservizi.

La Filcams Cgil di Brindisi e la Fisascat Cisl Taranto – Brindisi hanno appreso che codesta azienda, al fine di sopperire alla mancanza di personale da adibire alle pulizie, ha contattato una cooperativa locale per l’espletamento dei servizi.

Le scriventi , sono a conoscenza del momento critico in cui si trova ad operare la BMS dettato dall’urgenza COVID 19, ma colgono l’occasione per ricordare che ci sono 16 lavoratori e lavoratrici precari, che hanno partecipato ad un concorso interno e che ancora sono in attesa di essere chiamati .

Tali lavoratori e lavoratrici, che hanno già prestato servizio per la società partecipata del Comune di Brindisi, che hanno partecipato ad un bando della BMS , che non percepiscono reddito da tempo, avrebbero un diritto di prelazione ?

Sicuramente un gesto in tale direzione avrebbe fatto onore alla BMS ed alla Amministrazione Comunale, avrebbe alleviato, seppur per un periodo limitato, la sofferenza economica che questi lavoratori sono costretti a subire e avrebbe gravato in minima parte sulle casse della Società e del Comune.

Pertanto, le scriventi, chiedono alla Brindisi Multiservizi di rivedere la propria posizione e di accogliere la richiesta sindacale della Filcams Cgil Br e della Fisascat Cisl Ta-Br.