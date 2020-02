La SSD Brindisi Football Club, su disposizione del Prefetto della Provincia di Brindisi, comunica che, in occasione dell’incontro di calcio Brindisi-Fidelis Andria, in programma domenica 9 febbraio 2020 alle ore 15:00 e valevole per la ventitreesima giornata del Campionato Nazionale Serie D girone H 2019/20, sarà agibile soltanto la Tribuna dello stadio “Franco Fanuzzi” di Brindisi. Con la stessa si comunica che è stata vietata la trasferta ai tifosi ospiti.

La SSD Brindisi Football Club comunica che per la gara Brindisi-Fidelis Andria, in programma domani alle ore 15:00, presso lo stadio Comunale “Franco Fanuzzi” di Brindisi e valevole per la ventitreesima giornata del Campionato Nazionale Serie D girone H 2019/20, i tagliandi saranno in vendita esclusivamente domani – domenica 9 febbraio 2020 – presso la sede del Club, sita in Via Benedetto Brin, n° 33 nei seguenti orari: 10:00-12:00; 13:45-15:00. La Società ricorda che è stata vietata la trasferta ai tifosi ospiti e, come accaduto nel match disputato in casa contro il Casarano, visto e considerando l’inagibilità dei settori Curva Sud, Gradinata e Curva Nord, per poter assistere alla gara in oggetto si potrà accedere allo stadio esclusivamente dal settore Tribuna che sarà suddiviso in tre parti: Tribuna Nord, Tribuna Centrale, Tribuna Sud. In particolare la Tribuna Nord (lato sinistro) sarà destinata agli abbonati della Gradinata e ai possessori del tagliando “Gradinata”; la Tribuna Centrale (lato centrale) sarà destinata agli abbonati della Tribuna e ai possessori del tagliando “Tribuna”; la Tribuna Sud (lato destro) sarà destinata agli abbonati della Curva Sud e ai possessori del tagliando “Curva Sud”.

Inoltre, considerando l’improvvisa inagibilità di tre settori dello stadio “Franco Fanuzzi” e dovendo concentrare gli acquirenti dei tagliandi e gli abbonati nell’unico settore agibile, ovvero la Tribuna, per questione organizzative e logistiche, ad eccezione dei portatori di handicap e i loro accompagnatori, la Società comunica che non sarà concesso nessun tipo di accredito. Per quanto concerne, invece, gli accrediti stampa accederanno in Tribuna Stampa i possessori del pass stagionale e gli iscritti all’Ordine dei Giornalisti che hanno effettuato regolare richiesta di accredito per la gara in oggetto.

IL COSTO DEI BIGLIETTI

CURVA SUD (TRIBUNA SUD):

INTERO: € 8,00

RIDOTTO (DONNA, OVER 70): € 6,00

GRADINATA (TRIBUNA NORD):

INTERO: € 9,00

RIDOTTO (DONNA, OVER 70): € 6,00

TRIBUNA (TRIBUNA CENTRALE):

INTERO € 15,00

RIDOTTO (DONNA, OVER 70): € 8,00

FINO A 14 ANNI: INGRESSO GRATIS IN TUTTI I SETTORI

Ufficio Stampa e Comunicazione

SSD Brindisi Football Club