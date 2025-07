Il Comune di Fasano è lieto di annunciare la propria partecipazione all’Apulia Antiqua Early Music Festival, una prestigiosa rassegna di musica antica che animerà cinque comuni pugliesi con suggestive performance e un’offerta culturale di grande valore. La conferenza stampa di presentazione del festival si è tenuta lo scorso giovedì 3 luglio a Monopoli, alla presenza, tra gli altri, dell’Assessore alla Cultura del comune di Fasano Cinzia Caroli.

L’Apulia Antiqua Early Music Festival si propone di valorizzare il patrimonio storico e artistico della Puglia attraverso la riscoperta della musica dei secoli passati. Il festival si snoderà in un percorso suggestivo che toccherà le città di Monopoli, Fasano, Torre Mileto, Polignano a Mare e Gagliano del Capo, offrendo al pubblico un’esperienza unica tra arte, storia e melodia.

La tappa fasanese del festival, in programma il 19 settembre, che vedrà esibirsi con un concerto al tramonto per viola da gamba e chitarra di Teodoro Baù e Giulio Petrella, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi e suggestivi. Il concerto si terrà presso il magnifico Parco Archeologico di Egnazia, un luogo di straordinaria bellezza e importanza storica, che farà da cornice ideale alle sonorità antiche. Questa scelta enfatizza il legame profondo tra la musica e il contesto storico-archeologico, offrendo agli spettatori non solo un’esperienza musicale di alta qualità, ma anche un’immersione completa nel passato glorioso del nostro territorio.

Per rendere l’esperienza ancora più completa e accessibile, il costo del biglietto per l’evento di Fasano è stato fissato a un prezzo simbolico (clicca qui per l’acquisto online). Un importo che non è solo un contributo all’organizzazione, ma include anche la visita al Museo Archeologico di Egnazia. Un’occasione unica per esplorare le meraviglie del museo e ammirare i reperti che raccontano la storia millenaria di questo insediamento.

«Siamo entusiasti di ospitare l’Apulia Antiqua Early Music Festival a Fasano, e in particolare nel contesto unico del Parco Archeologico di Egnazia – ha dichiarato l’Assessore Cinzia Caroli durante la conferenza di presentazione -. Questa iniziativa non solo arricchisce l’offerta culturale della nostra città, ma offre anche un’opportunità straordinaria per valorizzare il nostro inestimabile patrimonio storico e archeologico. L’unione della musica antica con la maestosità di Egnazia creerà un’esperienza indimenticabile per tutti i partecipanti».

Il programma dettagliato della tappa di Fasano e di tutte le altre date del festival è disponibile sul dell’Apulia Antiqua Early Music Festival

