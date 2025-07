È stata ritrovata senza vita Mariia Buhaiova, la ragazza ucraina di 18 anni scomparsa da Carovigno due giorni fa. Il suo corpo è stato rinvenuto oggi, a poca distanza dal villaggio turistico Meditur, dove la giovane era ospitata nell’ambito di uno stage formativo che sarebbe terminato ieri.

Mariia si era allontanata dal villaggio nel pomeriggio di venerdì e da allora si erano perse le sue tracce. Le ricerche, attivate tempestivamente, hanno coinvolto per giorni forze dell’ordine, vigili del fuoco, volontari e unità specializzate, fino al tragico epilogo di questa mattina.

Nel momento in cui è arrivata la notizia del ritrovamento, è stata sospesa la cabina di regia convocata in Prefettura per coordinare le operazioni di ricerca. Restano ora da chiarire le cause della morte. Sotto shock le compagne di stage e il personale della struttura turistica.