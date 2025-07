Il documento presentato dal Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia al coordinatore cittadino, e giunto nelle mani del Sindaco, è stato firmato dal sottoscritto esclusivamente per una ragione chiara e semplice: la condivisione dei punti programmatici più volte ribaditi durante la conferenza stampa. Si tratta di un programma di governo già sostenuto da tutta la coalizione durante la campagna elettorale , che tuttavia ad oggi non ha visto alcun concreto risultato.

È inutile girare attorno alla questione più spinosa, ovvero la necessità di un cambio di passo che può realizzarsi solo attraverso un reset completo della Giunta comunale.

Questa richiesta è chiaramente frutto di una consapevole valutazione negativa che la città ci grida da più di due anni.

Il consenso non equivale alla competenza, pertanto per la terza volta rinnovo il mio appello al Sindaco Marchionna affinché abbia quello scatto di orgoglio e coraggio necessario per il bene della nostra comunità: affidare le deleghe assessorili a tecnici esterni, professionisti seri e competenti, i migliori che questa città possa offrire, uno specialista per ogni settore.

Solo così potremo dare alla nostra città la guida efficace e responsabile che merita.

Altrimenti andiamo a casa!

Roberto Quarta

Consigliere Comunale

Città di Brindisi