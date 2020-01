La SSD Brindisi Football Club, in merito all’incontro di calcio Brindisi-Taranto, in programma domenica 5 gennaio 2020 alle ore 15:00 presso lo stadio Comunale “Franco Fanuzzi” di Brindisi, valevole per la diciottesima giornata del Campionato Nazionale Serie D girone H 2019/20, informa i tifosi ospiti che potranno acquistare il relativo tagliando, tramite il circuito autorizzato GO2, al costo di € 10,50 compresso di diritti di prevendita, recandosi presso il Bar Tabacchi Ricevitoria Simonetti, sito a Taranto in Via Umbria n° 186 e presso il Bar Tabacchi Pausa Caffè, sito a Taranto in Viale Trentino n° 5.

La Società, ringraziando il Questore di Brindisi per non aver vietato la trasferta ai tifosi del Taranto FC 1927, si augura che possa essere una giornata di festa e di sport per tutti, una gara di fondamentale importanza per entrambe le compagini e per due grandi tifoserie che si rispettano.