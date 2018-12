Sono stati approvati oggi due importanti provvedimenti da parte della giunta comunale.

Si tratta dell’avviso pubblico per il rinnovo del parco auto del trasporto pubblico urbano ed il ripristino del Servizio civile nazionale.

La prima delibera è legata all’adesione del Comune di Brindisi a Smart Go City – Por Puglia 2014-2020 Asse IV Azione 4.4 relativa all’acquisto di nuovi mezzi per il trasporto pubblico locale urbano. La richiesta di finanziamento di 4,9 milioni euro per Brindisi è destinata all’ammodernamento del parco mezzi in conformità alle nuove norme in materia di emissioni inquinanti. Nel rispetto ed in conformità dell’articolo 5, comma 5, del Regolamento (CE) 1370/2007, l’amministrazione intende dotarsi di 14 mezzi a metano e uno elettrico anziché di 17 mezzi a gasolio come inizialmente ipotizzato.

Inoltre la giunta comunale, dopo diversi anni di interruzione, ha approvato l’atto di indirizzo per la partecipazione del Comune al bando del Servizio civile nazionale 2019 attraverso la presentazione a finanziamento di progetti.