COACH DELLA HAPPY CASA BRINDISI IN DIRETTA INSTAGRAM.

Dopo il successo registrato per la partenza della nuova rubrica ‘Call Coach’, gestita da coach Frank Vitucci sui profili Instagram – @frankvitucci & @happycasabrindisi – è già tempo di proiettarsi alla seconda puntata.

L’allenatore biancoazzurro – sabato pomeriggio 25 aprile alle ore 18:00 in diretta Instagram – ospiterà Roberto Cordella, brindisino doc nonché ex cestista che ha vestito anche la prestigiosa canotta della Nazionale Italiana di pallacanestro.

Uno spazio di circa 30/45 minuti tra ricordi storici e multipli interessi dei due personaggi che daranno vita a diversi spunti, non solo attinenti al mondo del basket.

Due puntate a settimana scandiranno il format iniziale di ‘Call Coach’, già diventato appuntamento da non perdere dopo lo scoppiettante inizio con Massimo Bulleri nella prima puntata andata in onda in live streaming lo scorso mercoledì.

Sintonizzatevi sabato 25 aprile ore 18:00 sugli account Instagram @frankvitucci & @happycasabrindisi.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi