Alle ore 15:00 di ieri, zigzagava pericolosamente in carreggiata sud della SS.379 all’altezza del km. 45+000 in località Jaddico Agro del comune di Brindisi un autoarticolato del peso di oltre 40 tonnellate.

Non è passato certo inosservato alla Polstrada di Fasano già impegnata sul territorio in servizi di vigilanza stradale.

Mettendo in sicurezza il traffico veicolare, il mezzo veniva immediatamente bloccato e i pattuglianti coglievano alla guida un cinquantaduenne tarantino C.C. in evidente stato di ebbrezza. Infatti, sottoposto alle prove etilometriche rassegnava un tasso alcolemico del valore pari a 2,55 (g/l), condizione aggravata dalla recidiva come da interrogazione in banca dati.

Questi gli elementi gravissimi che hanno portato gli agenti a ritirare al soggetto la patente di guida, a denunciarlo all’A.G. per guida in stato di ebbrezza alcoolica sottoponendo il mezzo a fermo amministrativo per tre mesi.

Inoltre, lo stesso conducente è stato sanzionato per inosservanza dei tempi di guida e di riposo e per mancata revisione del mezzo.