Happy Casa Brindisi-Grissin Bon Reggio Emilia: 87-72

(24-13; 46-38; 66-56; 87-72)

HAPPY CASA: Brown 14, Banks 16, Sutton 4, Zanelli 3, Iannuzzi 4, Guido, Gaspardo 4, Campogrande 17, Thompson 11, Cattapan, Stone 14, Ikangi. All.: Vitucci.

GRISSIN BON: Johnson-Odom 15, Fontecchio 4, Pardon 13, Candi 7, Poeta 2, Vojvoda, Owens 12, Upshaw 6, Mekel 13, Infante ne, Diouf ne, Soviero ne. All.: Buscaglia.

Arbitri: Manuel Mazzoni – Mark Bartoli – Marco Vita.

Note: Tiri da 2: Brindisi 24/49 Reggio Emilia 26/58 | Tiri da 3: Brindisi 7/22, Reggio Emilia 3/16 | Tiri liberi: Brindisi 18/21, Reggio Emilia 11/15 | Rimbalzi: Brindisi 50 (37 RD, 13 RO), Reggio Emilia 40 (28 RD, 12 RO).

Happy Casa Brindisi da un calcio al periodo difficile vissuto nell’ultimo mese e ritorna alla vittoria dopo quattro sconfitte consecutive in campionato, sei nelle ultime sette partite ufficiali, in un PalaPentassuglia gremito in ogni ordine di posti. Il ritorno al PalaPentassuglia coincide con una vittoria preziosa per muovere la classifica, raggiungendo a quota 16 punti Cremona e Fortitudo Bologna. A due giornate dal termine del girone di andata, la lotta per strappare i pass valevoli per le Final Eight di Coppa Italia è serrata con tante squadre coinvolte.

Il jolly biancoazzurro di serata è Luca Campogrande, autore di 17 punti con 5/7 da tre punti in 21 minuti di gioco. L’esterno brindisino spariglia le carte e la zona difensiva intensa ordinata da coach Buscaglia per larghi tratti dell’incontro, scavando il break che risulterà poi decisivo ai fini del risultato finale.

Happy Casa controlla gli avversari per tutti i 40 minuti, dando sempre l’impressione di poter gestire il ritmo con le accelerazioni di Banks e Brown. Esordio stagionale, partito in starting five, per Dominique Sutton molto importante nella lotta sotto il pitturato: 9 rimbalzi, 3 recuperi e 14 di valutazione per il neo arrivato. La doppia doppia di Stone da 14 punti e 12 rimbalzi chiude la contesa anzitempo, infliggendo a Reggio Emilia la seconda sconfitta consecutiva.

I biancoazzurri torneranno in campo al PalaPentassuglia, domenica sera alle ore 19:00, per affrontare la De’ Longhi Treviso nella penultima giornata del girone di andata di Lega A.

