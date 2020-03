«Questa è la sfida più importante alla quale siamo chiamati; per tornare alla normalità ci vorrà tempo ma abbiamo l’obbligo di continuare a lottare con tutte le nostre forze» queste le parole di Angelo Maci, enologo e Presidente di Cantine Due Palme, storica Cooperativa Cellinese, tra le più importanti in Italia, che oggi, per far fronte all’emergenza Covid-19, ha deciso di donare due Ventilatori Polmonari all’Ospedale di Ostuni. Il Presidente Maci ha poi continuato: «siamo stati sollecitati soprattutto dal senso di responsabilità nei confronti della nostra Terra che negli anni ha saputo darci tanto facendoci conoscere nel mondo. Rappresento più di mille soci viticultori. Più di mille famiglie alle quali oggi bisogna dare speranza; lo abbiamo fatto continuando a lavorare seguendo tutte le norme di sicurezza e al fine di garantire posti di lavoro, ora dobbiamo agire perché il nostro possa essere un gesto teso a salvare delle vite». Un gesto, quello di Due Palme e del suo Presidente, che dovrebbe essere da esempio per quello che, passata la tempesta, dovrà essere il modo di intendere l’idea di sviluppo solidale, soprattutto nella sanità pubblica: «non dobbiamo e non possiamo più trovarci impreparati – spiega Maci – lo Stato deve tornare ad investire nella Sanità in quanto diritto inalienabile di ogni cittadino. Contribuiamo con un piccolo gesto; quando sarà tutto un brutto ricordo, ci aspettiamo di vedere un cambiamento radicale»

«Sii il cambiamento che vuoi vedere nel mondo» è una tra le citazioni più famose di Mahatma Gandhi, attraverso la quale egli esorta la popolazione mondiale ad “agire”, perché il sol pensiero, senza azione, è qualcosa destinato a scomparire, a non realizzarsi.

Agire! è questo l’impegno che chiede a tutti il nostro mondo oggi vittima di un nemico invisibile che ci obbliga ad una battaglia senza precedenti.

Il monito di Gandhi, politico, filosofo e avvocato indiano, soprattutto oggi, rappresenta l’ennesima sfida che grandi realtà del Sud Italia come Due Palme, hanno deciso di affrontare perché il mondo di domani sia quello nel quale ognuno di noi avrebbe voluto vivere.