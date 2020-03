A Ceglie Messapica, i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto in flagranza di reato, Giuseppe Laghezza, 40enne del luogo, per furto aggravato.

E’ accaduto nel pomeriggio di ieri, quando il Maresciallo Ordinario Vincenzo Carone, in servizio alla Stazione di Ceglie Messapica, in quel momento libero dal servizio, ha sorpreso l’uomo intento ad asportare alcuni infissi esterni di un’abitazione in contrada San Giovanni.

Il sottufficiale, dopo aver avvistato e bloccato il 40enne, ha chiesto ausilio alla pattuglia della medesima Stazione che, nell’ambito del relativo sopralluogo, ha rinvenuto ulteriori nove infissi già asportati e occultati per il successivo trasporto.

Concluse le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari.