Desiderio Serio, 59 anni, dipendente del Comune di Brindisi, è deceduto stanotte per le conseguenze di un terribile incidente stradale causato da un carabiniere forestale che, ubriaco, a bordo di una vettura Bmw, ha percorso contromano la statale 613 Lecce-Brindisi per oltre 10 chilometri.

La BMW del forestale, un 34enne di Brindisi in servizio a Matera, si è scontrata frontalmente con la Renault Clio sulla quale viaggiavano Desiderio Serio ed un suo amico, che stavano rientrando a casa dopo aver trascorso la serata in un locale di Lecce.

Serio è morto sul colpo, mentre l’amico ed il conducente dell’altra vettura sono rimasti feriti in modo non grave.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e i vigili del fuoco.

Il carabiniere é risultato positivo al test alcolemico a cui é stato sottoposto in ospedale.