Il Movimento Nazionale appresa la notizia riguardante il sequestro effettuato dai NAS nelle mense delle scuole brindisine di carne polacca non prevista dal capitolato, che invece prevede l’utilizzo di carne 100% italiana, intende chiedere con forza alla amministrazione di vigilare sui controlli in merito alla provenienza in quanto la ditta, che ha in carico il servizio, ha violato gli accordi a discapito dei genitori contribuenti mettendo a rischio la salute dei nostri bimbi.

Per questo lunedì mattina alle ore 12:30 saremo presenti all’esterno del comprensivo Santa Chiara ‘Don Milani’ sito in via Magenta per manifestare a favore della regolarità degli accordi presi dal Comune con la ditta. Sensibilizziamo tutti i genitori alla massima partecipazione all’evento, invitando il Sindaco della città Riccardo Rossi a portare risposte ai genitori in attesa di notizie in merito a quanto avvenuto.

Cesare MEVOLI, Presidente provinciale MNS

Jacopo STICCHI, Segretario provinciale giovanile

Andrea MECCA, Segretario cittadino giovanile

