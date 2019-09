La SSD Brindisi Football Club, in merito alla gara Casarano-Brindisi – in programma domenica 15 settembre 2019 alle ore 15:00 presso lo stadio “Giuseppe Capozza” di Casarano e valevole per la terza giornata del Campionato Nazionale Serie D girone H 2019/20 – informa i propri tifosi che, su disposizioni della Questura di Lecce, i biglietti a disposizione della tifoseria biancazzurra sono nominativi e in totale 60.

La Società comunica che la vendita dei tagliandi sarà consentita a partire da oggi sino alle ore 19:00 di sabato 14 novembre 2019, recandosi esclusivamente, presso l’edicola “L’Ideario”, sita a Brindisi in Via Verona n° 30 (tel. 0831/516965).

Il costo del tagliando per i tifosi brindisini, previa identificazione degli stessi a mezzo di documento di identità, è di € 10,00. I tagliandi dovranno essere acquistati solo ed esclusivamente in prevendita in quanto non ci sarà vendita allo stadio. Su indicazione delle autorità preposte per l’ordine pubblico, si raccomandano i tifosi biancazzurri a giungere allo stadio “Giuseppe Capozza” già muniti di biglietto.

