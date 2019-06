Si è svolta stamattina alle ore 11.30, nella Sala degli Uccelli di Palazzo Ducale a Martina Franca, una conferenza stampa relativa ai nuovi collegamenti su gomma tra sud est barese, Valle d’Itria e alto brindisino, alla presenza dell’Assessore Regionale ai Trasporti, Giovanni Giannini.

Hanno preso parte all’iniziativa il Consigliere Regionale, Donato Pentassuglia, il Sindaco di Martina Franca, Franco Ancona, i Sindaci e i rappresentanti istituzionali dei Comuni di Alberobello, Ceglie Messapica, Cisternino, Locorotondo Noci e Putignano e i rappresentanti delle Ferrovie del Sud Est, l’ing. Cinzio Bitetto e l’ing Michele Bitetto.

Nel corso della conferenza stampa è stato presentato il risultato del lavoro degli ultimi mesi, utile a dare risposta ai numerosi pendolari, ma soprattutto e ai tanti turisti che frequentano il nostro territorio e che, fra pochi giorni, avranno a disposizione ben 8 corse giornaliere per raggiungere e collegare le 13 più importanti mete turistiche della Valle d’Itria e del sud barese.

Ad esempio da Ceglie Messapica sarà possibile, in appena 1 ora, raggiungere Polignano a Mare (passando da Ostuni, Fasano e Monopoli) e Alberobello (passando da Cisternino, Martina Franca e Locorotondo). Proseguendo si potrà arrivare a Castellana Grotte (per un viaggio complessivo di 1 ora e 35 minuti (passando anche da Noci e da Putignano) o a Conversano in 1 ora e 15 minuti.

Si tratta di un importante obiettivo raggiunto che corona gli sforzi della nostra Amministrazione Comunale in campo turistico e culturale, tali da meritare l’attenzione della Regione Puglia e delle FSE. Tali collegamenti offriranno maggiore linfa all’indotto economico che ne trarrà sicuramente positivi benefici.

