È tempo di ricominciare dopo il difficile momento che abbiamo vissuto. Ed il modo migliore per farlo è progettare insieme il futuro della nostra città. Noi lo facciamo presentando “Cittadini del Fare”, un progetto che parla al cuore e alla mente della città.

Si tratta di una associazione politico/culturale pensata da un gruppo di cittadini che hanno voglia di mettersi in gioco e mettere in comune esperienze ed idee, con la consapevolezza che il valore del proprio impegno si moltiplica quando è condiviso.

Il nome “Cittadini del Fare” non è casuale. L’approccio alla politica che vogliamo è legato all’azione, al raggiungimento dei risultati: meno parole e più percorsi di condivisione per i cittadini, che devono diventare sempre più protagonisti del cambiamento attraverso la partecipazione ai processi decisionali con pratiche mirate al bene comune.

“Cittadini del Fare” vuole creare una comunità, unita e aperta, di cittadini attivi e coraggiosi che possano ispirare il cambiamento.

Attraverso la partecipazione, la condivisione e l’inclusione, l’utilizzo di nuovi strumenti di comunicazione e un linguaggio rinnovato, vogliamo innescare un processo di innovazione politica costruendo un progetto nuovo per una città nuova, basato su: UNITÀ, CORAGGIO, CONCRETEZZA, SOSTENIBILITÀ, INNOVAZIONE, BELLEZZA e GENTILEZZA.

Il nostro agire è ispirato alla “politica del fare”. Ed uno dei fattori determinanti che ha generato la nascita di questo gruppo è stato proprio la buona “politica del fare” portata avanti da Luigi Caroli, Sindaco di Ceglie Messapica per quasi 10 anni : uno dei migliori esempi concreti a cui ispirarsi e che rappresenta le ‘radici’ di una pianta ormai forte e rigogliosa da cui ripartire.

Ora tocca a noi, con le ‘ali’ pronte a spiccare il volo, portare la nostra città verso orizzonti nuovi e ulteriori successi.

Dobbiamo il nostro impegno alla stragrande maggioranza dei nostri concittadini che non vogliono tornare indietro e soprattutto non vogliono ricacciare la città nell’oblio e nelle mani sbagliate. Al primo posto il bene comune e non gli interessi di parte.

Avendo come punto di riferimento tutto ciò che di buono si è fatto in questi anni, concretizzando i progetti in itinere, intendiamo partire per un viaggio nuovo che porterà Ceglie Messapica nel 2030. La Ceglie dei prossimi anni dovrà essere ancor di più LA CITTÀ DI TUTTI : delle OPPORTUNITÀ, dei DIRITTI e della PARTECIPAZIONE; della BELLEZZA e della CULTURA DIFFUSE; dell’AMBIENTE PROTAGONISTA, dell’INNOVAZIONE INTELLIGENTE e della MOBILITÀ SOSTENIBILE; dell’ECONOMIA CIRCOLARE, dello SVILUPPO EQUILIBRATO e dell’ARMONIA SOCIALE.

La Ceglie dei prossimi anni ha bisogno anche di punti riferimento regionali e nazionali. Per questo il nostro auspicio è che la città, nei prossimi mesi, possa avere un rappresentante in Consiglio Regionale come il Sindaco uscente Luigi Caroli, che ha dimostrato forza e lungimiranza nell’agire.

Allo stesso tempo “Cittadini del Fare” sostiene con fiducia e convinzione Angelo Palmisano come candidato Sindaco di una coalizione aperta, dinamica e plurale, la persona giusta e l’interprete più adeguato a proseguire l’importante percorso di rinnovamento portato avanti dall’intera squadra in questi ultimi anni.

Su questo programma noi ci siamo! Da oggi parte il nostro cammino, che auspichiamo condiviso con tutti coloro che, sinceramente e disinteressatamente, desiderano impegnarsi per amore di Ceglie Messapica.

Rimbocchiamoci le maniche, insieme!

I promotori del gruppo “Cittadini del Fare” sono:

Antonello Aló, Marco Ciracì, Agostino Dematteis, Massimiliano Erculeo, Daniela Fumarola, Dario Lanzillotti, Antonello Laveneziana, Marilù Laveneziana, Cosimo Lenoci, Celeste Palma, Donatella Palmisano, Caterina Santoro, Claudia Urgesi, Pasquale Vitale.

Presidente dell’Associazione è Antonello Laveneziana e Coordinatore Massimiliano Erculeo. Presidente Onorario è Luigi Caroli. Inoltre sono presenti Referenti Cittadini in alcune realtà locali : Claudio Golizia (Brindisi), Alessandro Versano (Carovigno), Antonio Camarda (Francavilla Fontana), Michele Conenna (Ostuni).

Intanto numerose altre persone si stanno avvicinando giornalmente al nostro progetto ed insieme a queste e a tanti altri amici si darà vita ad una Lista Civica che parteciperà alle ormai prossime elezioni amministrative di settembre, con l’obiettivo di portare avanti un progetto duraturo nel tempo mirato al bene di tutti i cittadini.