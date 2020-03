In questo periodo di grande apprensione abbiamo pensato di dedicare un gesto alle fasce socialmente fragili e a chi è in prima linea per garantire il rispetto delle regole volte al contenimento del contagio da Coronavirus. Sappiamo delle difficoltà che tutti incontrano nel reperimento delle mascherine, alla luce della grandissima richiesta legata all’emergenza sanitaria. Così, ci s iamo rivolti alla sartoria Allegrini Confezioni di Cellino San Marco che si è messa a disposizione per realizzare, al solo costo delle materie prime, trecento mascherine che doneremo in parti uguali alla Caritas di Tuturano, al Comune e al Comando di Polizia Municipale di Brindisi, in modo che a tutti, ospiti e operatori, sia garantito il diritto di difendersi dalla diffusione del virus pandemico. Pensiamo che mai come in questi giorni sia importante tendersi la mano idealmente per affrontare un’emergenza dalla quale, siamo sicuri, usciremo presto più forti di prima. Più forti e soprattutto più consapevoli che quello che abbiamo non è scontato ma è prezioso sempre, ogni attimo che viviamo.