Il comitato spontaneo dei commercianti di C.so Garibaldi intende ringraziare: Adoc, Confesercenti, Confcommercio, stampa, partiti politici, commercianti e cittadini che hanno avuto parole di solidarietà e ci hanno sostenuti nello sciopero che si è svolto il 10 maggio 2019.

È significativo aver ricevuto tanti segnali a sostegno del nostro disagio.

Ci aspettavamo anche un segnale dall’Amministrazione Comunale che purtroppo non si è manifestato. Siamo pronti a continuare il nostro percorso perchè non meritiamo di essere ancora ignorati.

Il nostro auspicio è pertanto quello di riuscire ad ottenere un confronto costruttivo con il Sindaco e l’Amministrazione poichè c’è in gioco il futuro lavorativo di tante famiglie.

Comitato spontaneo commercianti C.so Garibaldi