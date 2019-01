Si è conclusa con un bel successo di pubblico, la Mostra di fotografica di astronomia organizzata dall’Associazione NASA (acronimo di Nuova Associazione Studi Astronomici) formata da alcuni amici appassionati di astrofilia di Brindisi, il tutto ospitata al piano terra del bellissimo palazzo Granafei-Nervegna per gentile concessione del Comune di Brindisi.

La Mostra è stata aperta al pubblico con entrata gratuita dal 26 al 30 di dicembre, dove sono state esposte fotografie di corpi celesti, fotografati con strumenti amatoriali posizionati in alta quota, delle quali molte scattate sulle alture del Pollino, quali satelliti, pianeti, nebulose, galassie, ammassi globulari e altro ancora, elaborate con l’ausilio di apparecchiature digitali, altrimenti queste immagini non sarebbero visibili ad occhi nudo.

Nell’organizzazione di questa Mostra, nella serata del 28 dicembre è stata inserita anche una conferenza di Cosmologia, dove è salito in cattedra il Prof. Francesco De Paolis dell’Università del Salento, al quale ha presenziato un pubblico molto attento e facendo anche domande molto mirate all’argomento in questione.

Il tutto ha soddisfatto gli organizzatori dell’evento, in primis il Pres. dell’Associazione Nuovi Studi Astronomici Francesco Corrao coadiuvato da Ruben Elmo, Giovanna Ruggiero, Davide D’Amico e Maurizio Saponaro, che già iniziano a proporne un’altra in un prossimo futuro con ambizioni sempre più cosmiche.