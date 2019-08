La proposta formulata dalla CNA nell’ambito della programmazione di interventi per il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) ci vede pienamente d’accordo. Ampliare gli attuali confini della Circolare del mare e creare delle nuove aree di sosta sulle dorsali nord e sud consentirebbe un più agevole accesso alla città. Il tutto, con evidenti benefici per l’intero comparto commerciale. Importante anche aver ipotizzato un collegamento diretto tra porto e aeroporto (realizzato via mare) in quanto potrebbe determinare una notevole crescita del traffico crocieristico. E si integra perfettamente in un piano di valorizzazione della città anche la creazione di un’area fieristica, sempre in ambito portuale.

La Confcommercio di Brindisi, pertanto, si augura che l’Amministrazione Comunale esprima formale condivisione per tali proposte e dichiara la propria totale disponibilità ad approfondire le tematiche relative allo sviluppo commerciale ed economico della città, attraverso un miglioramento della mobilità urbana.

Confcommercio della provincia di Brindisi