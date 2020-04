L’ufficio Politiche sociali del Comune di Mesagne ha approvato il secondo Avviso pubblico per l’assegnazione dei buoni spesa previsti dal Governo nazionale in favore di persone in condizioni di disagio economico e sociale. “Tra pochi giorni, grazie al lavoro dell’ufficio e senza perdere tempo, avremo distribuito le risorse previste con ordinanza del Capo del dipartimento di Protezione Civile dello scorso 29 marzo. Il nostro Comune continuerà a fare la sua parte”, ha spiegato il sindaco Toni Matarrelli.

I destinatari sono coloro che si trovano in condizioni di disoccupazione, di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa; persone che percepiscono contributi pubblici o redditi in misura non superiore a € 700,00 mensili; che non dispongono direttamente, o per il tramite di altri componenti del nucleo familiare, di depositi su conti correnti postali o bancari pari o superiori a euro 5.000, ovvero di valori mobiliari immediatamente monetizzabili.

I cittadini interessati dovranno presentare istanza utilizzando il format on-line disponibile sul sito istituzionale del Comune di Mesagne, www.comune.mesagne.br.it, alla voce “Richiesta buono spesa Governo emergenza-Covid-19”.

Solo in caso di impossibilità di accesso autonomo al sito, l’istanza potrà essere compilata richiedendo supporto tecnico all’ufficio Servizi Sociali, contattando i seguenti numeri: 366/6379538; 366/6379539; 345/5038876 dalle ore 8 alle ore 14.

“Possono presentare domanda – ha precisato l’assessore ai Servizi sociali, Anna Maria Scalera – le persone, singoli o nuclei familiari, che non hanno partecipato al primo avviso che si è concluso lo scorso 6 aprile”.

Le istanze potranno essere compilate on-line a partire dalle ore 8 di domani, mercoledì 15 aprile, e fino alle ore 24 del prossimo 19 aprile. La domanda potrà essere presentata una sola volta, da un solo componente del nucleo familiare.