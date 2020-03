Alitalia sospende, da domani 9 marzo, l’attività su Milano Malpensa. Lo si legge in una nota della compagnia aerea secondo cui l’attività sarà sospesa dopo l’arrivo del volo da New York AZ605, con atterraggio previsto alle 10.40.

Per quel che riguarda lo scalo urbano di Milano Linate, invece, la compagnia comunica che – sempre a partire dal 9 marzo – verranno operati “solo collegamenti nazionali, con una riduzione di frequenze sulle rotte servite, mentre le destinazioni internazionali saranno raggiungibili con i voli via Roma”.

Alitalia ha anche indicato cosa fare per coloro che hanno preso già biglietti per le tratte interessate. I passeggeri coinvolti nelle cancellazioni per la sospensione dei voli su Milano Malpensa e la riorganizzazione di quelli a Linate e Venezia, «potranno modificare gratuitamente le loro prenotazioni sui voli confermati o richiederne rimborso secondo le modalità indicate sul sito alitalia.com».



La scelta di sopprimere alcuni voli non è stata presa solo da Alitalia, ma anche da altre importanti compagnie aeree come British Airways, American Airlines e Turkish Airways, Ryanair, Lufthansa, Eurowings e Austrian Airlines.