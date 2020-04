Dopo il servizio di supporto psicologico rivolto agli operatori impegnati nell’emergenza sanitaria, parte anche quello per le famiglie con minori residenti nella provincia di Brindisi, che potranno così usufruire del sostegno di figure specializzate per migliorare la gestione familiare durante le misure restrittive che stiamo vivendo.

L’iniziativa si pone come misura di prevenzione psicologica degli effetti negativi dell’isolamento di bambini ed adolescenti e fonda il suo approccio sui principi dell’intelligenza emotiva e dell’ascolto empatico.

Un’equipe di otto psicologi aziendali del Servizio NIAT del Dipartimento di Salute Mentale esperti in psicologia dell’età evolutiva, offre il servizio telefonico al numero dedicato 0831 537022 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il martedì e il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

E’ possibile richiedere il colloquio anche tramite posta elettronica all’indirizzo restoacasagenitori@asl.brindisi.it indicando il proprio recapito e l’orario nel quale poter essere contattati.

UFFICIO STAMPA ASL BR