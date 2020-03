Signor Sindaco Riccardo Rossi, data l’emergenza dell’epidemia COVID-19, a causa della quale la cittadinanza tutta è tenuta a rimanere a casa – come anche imposto dal decreto governativo – al fine di contenere questa terribile pandemia, tuttavia rileva dalle immagini e dalle informazioni pervenuteci che alcune zone della città di Brindisi necessitano di maggiore controllo e, nello specifico, parliamo del mercato coperto del rione Commenda che continua ad essere luogo di assembramento e quindi a rischio diffusione contagio.

Pertanto, il Movimento+39 chiede alla S.V. di intervenire in modo deciso e veloce affinché si possa evitare il contagio in un luogo dove il virus troverebbe terreno fertile, quindi Le chiediamo di disporre l’intervento del Reggimento San Marco anche in quella zona visto l’impegno delle altre forze dell’ordine nel resto della città, tanto al fine di controllare o se necessario impedire definitivamente l’affluenza al suddetto mercato ortofrutticolo coperto.

Sicuri di una sua risposta e certi di essere stati utili informandola di una situazione gravissima, Le auguriamo buon lavoro.

Movimento+39