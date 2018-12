Happy Casa Brindisi-Vanoli Cremona: 80-86

Parziali: (16-31; 34-46; 60-64; 80-86)

Arbitri: Alessandro Vicino – Beniamino Manuel Attard – Denny Borgioni.

HAPPY CASA: Banks 16, Brown 27, Rush 4, Gaffney 8, Zanelli, Moraschini 17, Chappell 18, Wojciechowski, Cazzolato ne, Taddeo ne, Mastrapasqua ne, Guido ne. All.: Vitucci.

VANOLI: Saunders 10, Gazzotti, Diener 20, Ricci 4, Ruzzier 5, Mathiang 10, Crawford 8, Aldridge 29, Stojanovic, Feraboli ne. All.: Sacchetti.

Tiri Da 2 Punti – Happy Casa: 20/46; Vanoli: 18/37. Tiri Da 3 Punti – Happy Casa: 6/24; Vanoli: 13/27. Tiri Liberi – Happy Casa: 22/30; Vanoli: 11/15. Rimbalzi – Happy Casa: 38 (14 Off); Vanoli: 43 (12 Off). Assist – Happy Casa: 14; Vanoli: 12. Palle Perse – Happy Casa: 9; Vanoli: 16.

Vittoria molto pesante in trasferta per la Vanoli Cremona di coach Meo Sacchetti, ex della giornata e corsaro al PalaPentassuglia con il punteggio di 80-86.

Due punti fondamentali in ottica Final Eight di Coppa Italia per gli ospiti che mettono una seria ipoteca a tre giornate dal termine del girone di andata, staccando Brindisi in classifica da quota 16 punti ai 12 dei locali. Non riesce una clamorosa rimonta ai ragazzi di coach Vitucci che pagano un primo quarto da incubo per il 16-31 di parziale risalendo fino al 69-69 a 5 minuti dalla fine.

Il primo quarto indirizza pesantemente l’andamento della partita, quando le bocche da fuoco avversarie infiammano la retina dalla lunga distanza. Si assiste allo show balistico di Aldridge, MVP del match a referto con 29 punti (4/7 da 2 e 6/10 da 3), a dir poco perfetto nei primi 10 minuti con un clamoroso 5/5 al tiro da tre. La lunga rimonta biancoazzurra si completa nel secondo tempo trascinata dal talento di Moraschini (17 punti, 6 rimbalzi e 3 assist) e dalla verve del solito Brown a segno con 17 punti nel duello tra lunghi con Mathiang (10 punti + 10 rimbalzi).

Nel finale prevale la maggior lucidità e freschezza della Vanoli, guidata dall’eterno Diener (20 punti, 5 rimbalzi e 5 assist), nei confronti di una Happy Casa tutto cuore e grinta ma sfortunata negli episodi chiave negli ultimi concitati istanti di gara.

Happy Casa completerà l’anno solare sportivo nella trasferta di Trieste di domenica 30 dicembre in un vero e proprio testa a testa valido per le ultime posizioni utili per l’accesso alle Final8.

