“Brindisi fu sede del primo Governo democratico della nuova Italia e la storia di quei cinque mesi (10 settembre 1943 – 11 febbraio 1944) giustifica ampiamente il riconoscimento del titolo di ‘Città già Capitale d’Italia’. Lo ha sostenuto il deputato di Forza Italia Mauro D’Attis nel corso di un convegno sul tema “Brindisi già Capitale d’Italia” svoltosi ieri nel capoluogo messapico. D’Attis è co-firmatario di una proposta di legge presentata dall’on. Savino nella scorsa legislatura e che dal 14 maggio è in discussione presso la Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati.

“L’auspicio è che il riconoscimento formale – ha aggiunto D’Attis – sia solo il punto di partenza per consentire ai brindisini di riappropriarsi dell’orgoglio di appartenere ad una comunità che deve partire dai fasti e dal ruolo strategico svolto nella storia per ripensare il proprio presente e programmare il suo futuro proprio sulla base di cosa questa città ha rappresentato per il paese”.