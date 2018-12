Mercoledì 12 Dicembre, al Teatro Kennedy di Fasano va in scena Bella Figura di Yasmina Reza con Anna Foglietta, Paolo Calabresi, Lucia Mascino, David Sebasti e Simona Marchini, per la regia di Roberto Andò.

La pièce si svolge quasi interamente all’aperto, mentre il giorno volge al termine. Andrea, madre single e impiegata in una farmacia, è ancora in macchina. Il suo amante, Boris, un piccolo imprenditore di verande, sta cercando di convincerla ad uscire, malgrado il passo falso che ha appena commesso: farsi scappare che quel ristorante gli è stato consigliato da sua moglie. Poco dopo, una seconda coppia entra in scena: Eric e Francoise, insieme a Yvonne, la madre di Eric. I due sono legati alla prima coppia da un segreto imbarazzante…

Con Bella Figura Yasmina Reza, l’autrice, non vuole raccontare una vera e propria storia, in quanto l’incerta e ondeggiante trama della vita è già di per se stessa una storia nella quale ognuno di noi ci si ritrova.

Ufficio Stampa Teatro Pubblico Pugliese