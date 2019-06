La rassegna letteraria estiva, Pagine al sole, si apre con l’autore Giuseppe Pascali. Già nostro lieto ospite durante l’anno di Caffetteria Letteraria Nervegna trascorso. Il libro che sarà presentato è “Il Sigillo del marchese”. A dialogare con l’autore, Anna Consales.

Un romanzo ambientato nel Salento secentesco, nel quale la commistione tra elementi storici e invenzione letteraria conferisce alla lettura un particolare fascino.

Grazie all’abilità dell’autore nel concepire e nell’elaborare gli sviluppi di una trama di sicuro interesse, viene rappresentato con estrema realtà il tessuto sociale di un preciso periodo storico, nel quale prendono corpo le vicende di vari personaggi, presentati ciascuno con una propria caratterizzazione che viene mantenuta con coerenza in ogni descrizione.

La sete di potere, gli inganni, la vendetta, la crudeltà ed eventi drammatici inaspettati come il diffondersi della peste, si integrano perfettamente con una storia d’amore che si rivelerà forte ed estrema.

Soltanto alla conclusione del romanzo, sempre avvolto in un alone di mistero, si scopriranno i segreti sapientemente posti al centro dell’attenzione dei lettori.

Un’opera letteraria apprezzabile, oltre che per i contenuti, anche per l’impegno culturale di uno scrittore che ha saputo creare un contesto narrativo di ottimo livello.

Giuseppe Pascali (Lecce, 1970), è laureato in Materie Letterarie all’Università degli Studi di Lecce con il massimo dei voti. Giornalista pubblicista, scrive per la Gazzetta del Mezzogiorno occupandosi di Cultura e Spettacoli, ed è direttore responsabile di Salentoinlinea.it.

Ha realizzato numerosi servizi su lirica, musica sinfonica e bande musicali del Mezzogiorno d’Italia.

Ha intervistato numerosi personaggi dello spettacolo tra cui Giancarlo Giannini, Katia Ricciarelli, Al Bano, Pippo Franco e Anna Mazzamauro.

In occasione dell’ultimo Festival del Cinema Europeo svoltosi a Lecce, ha intervistato Monica Guerritore, Sonia Bergamasco e Margherita Buy.

È addetto stampa del Concorso Internazionale “Tito Schipa” per giovani cantanti lirici.

Ha già pubblicato “La banda di Lecce. Dal concerto cittadino alla Schipa D’Ascoli” (2006), “Bande di Puglia. Il teatro sotto le stelle” (2008), “Gli Spiziotti. Storia della banda dell’Ospizio Garibaldi di Lecce” (2009), tutti per Capone Editore.

