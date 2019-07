Il Segretario generale della Cgil sarà in provincia di Brindisi giovedì 4 per una serie di iniziative su tutto il territorio regionale su sviluppo del Mezzogiorno, lavoro e diritti.

Il 4 luglio a Brindisi, nella sala dell’Autorità Portuale, dalle 9.30 si terrà la tavola rotonda “Autonomia, Mezzogiorno e politiche di sviluppo – Cosa cambia per il mondo del lavoro”. Aprirà l’evento Antonio Macchia, Segretario della Camera del Lavoro Provinciale, seguiranno i saluti istituzionali di Riccardo Rossi, Presidente della Provincia, Mario Loizzo, Presidente del Consiglio Regionale, e Ugo Patroni Griffi, Presidente dell’Autorità Portuale dell’Adriatico Meridionale. Seguirà la relazione del Segretario generale della Cgil Puglia, Pino Gesmundo, e il dibattito con gli interventi di Barbara Lezzi, Ministro per il Sud, Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia, Gianfranco Viesti, economista, dei Segretari generali regionali Elena Lattuada (Cgil Lombardia), Christian Ferrari (Cgil Veneto), Angelo Sposato (Cgil Calabria), Angelo Summa (Cgil Basilicata), Nicola Ricci (Cgil Campania), Michele Pagliaro (Cgil Sicilia) e di Rossana Dettori della Segreteria nazionale Cgil.

Concluderà Maurizio Landini. Modera Attilio Romita, caporeddatore del Tgr Rai Puglia.



Alle 17.30, ad Oria (Br), in via Latiano angolo viale Regina Margherita, si terrà l’iniziativa “Un lavoro per vivere – basta morti, basta caporalato, basta sfruttamento”, una commemorazione per le vittime del caporalato presso l’unico monumento esistente in Italia a loro dedicato, con l’inaugurazione di una targa della Flai Cgil e interventi di lavoratori e familiari delle vittime. Introdurrà Antonio Ligorio, Segretario generale Flai Cgil Brindisi. Successivamente, dopo il saluto del Sindaco di Oria, Martina Carone, tavola rotonda sul fenomeno del caporalato e sulle misure di contrasto allo stesso introdotta da Antonio Gagliardi, Segretario generale Flai Cgil Puglia, e con gli interventi di Giovanni Mininni, Segretario generale Flai Cgil, Pino Gesmundo, Mario Loizzo, Riccardo Rossi, Antonio Macchia. A Maurizio Landinile conclusioni del dibattito. Coordina Antonio Portolano, giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno.