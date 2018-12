Con il concerto del 15 dicembre di Raffello Simeoni nella restaurata chiesa di San Paolo Eremita, ritorna a Brindisi, inserita di nuovo nel cartellone di Natale dell’ Amministrazione Comunale. Incoraggiata dal consenso della critica in questi anni e dall’ampia partecipazione di pubblico “I suoni della devozione“, la rassegna internazionale nelle chiese di Brindisi, è giunta quest’anno alla sua diciannovesima edizione.

L’evento realizzato nell’ambito della programmazione del Natale affidata alla Fondazione Nuovo Teatro Verdi è organizzata dall’associazione culturale Adriatic Music Culture, con la direzione artistica di Roberto Caroppo, il patrocinio dell’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni e con il sostegno di Enel, STP Brindisi e privati ha lo scopo di far conoscere, valorizzare e riscoprire il patrimonio artistico, culturale e religioso della città utilizzando come palcoscenico le sue chiese più importanti.

La stampa locale e le edizioni regionali e nazionali dei quotidiani nazionali, hanno sempre seguito con grande attenzione gli eventi della rassegna, oltre le numerose citazioni nei siti nazionali e stranieri presenti sul web, con i filmati dei concerti resi disponibili da più fonti su Youtube che hanno avuto numerosi visualizzazioni in Italia ed nel mondo.

“I suoni della devozione”, si propone con i suoi sei concerti in esclusiva regionale, in un calendario compreso dal 15 dicembre al 6 Gennaio, come naturale crocevia di quei linguaggi del patrimonio immateriale della tradizione musicale soprattutto di quelli meno conosciuti. Un prezioso festival internazionale che è veicolo di ricerca e tradizione, una lettura del sacro a partire dalla musica di oggi, offrendo al pubblico la possibilità di incontrare e scoprire musicisti di diversa formazione, diversi luoghi di provenienza e diversi modi di vivere la musica.

Il focus artistico della manifestazione in questi anni è sempre stato orientato sulle diverse espressioni religiose e popolari nelle culture del mondo, con artisti legati a Chiese diverse, ma anche laici, che rielaborano il patrimonio religioso della propria cultura, compresa quella cattolica. E in questi anni nelle chiese di Brindisi si sono avvicendate le voci più rappresentative della scena internazionale: voci capaci di esprimere una domanda di spiritualità assolutamente libera, non condizionata da una precisa confessione religiosa.

Voci di popoli attraversati dai conflitti e la loro capacità di trasformare in sublimi canti le ferite, sono stati ospiti della rassegna nel corso di questi anni, dividendo con un pubblico sempre più numeroso e fidelizzato l’emozione più grande di concerti per i quali è stato scelto il nostro tempo del Natale: Rozaneh (Iran), Dijvan Gasparyan (Armenia), Martin O’Connor (Irlanda), Karen Matheson Band (Scotland), Janet Arbison e Belfast Harp Orchestra (Irlanda), Maire Ni Chatasaigh (Irlanda), Shine (Scotland), Timna Brauer e Elias Meiri (Yemen-Israele), Orchestra araba di Nazareth (Israele/Palestina), Kathryn Tickell band (Inghilterra), Savina Yannatou e Primavera en Salonico (Grecia), Silvia Malagugini e la Compagnia Nona Sima (Francia), Dave Swarbrick (Inghilterra), Zar (Danimarca), Moni Ovadia, Ensemble Micrologus, Peppe Barra e Lino Cannavacciuolo, Enzo Avitabile, Luigi Lai e Baba Sissoko, Elena Ledda, Theatrum Instrumentorum, Chominciamento di Gioia, Musica Officinalis, Gianni Perilli, Solis String Quartet, Alice, Antonella Ruggero e Arkè String Quartet, Ambrogio Sparagna, La Confraternita de Musici, Franca Masu e Fausto Beccalossi, Peppe Servillo, Nafra (Malta), Robin Brown and the Triumphant of Delegation (U.S.A.), Grainne Hambly e Billy Jackson (Irlanda), Hevia (Asturie, Spagna) e Black voices (Inghilterra), Michele Gazich, Quintana Ensemble del Mediterraneo, Raffaello Simeoni con Gabriele Russo e Goffredo Degli Esposti di Ensemble Micrologus, Michele Gazich, Trio Fassler-Kolbener (CH) e in ultimo lo scorso anno il prestigioso trio femminile

Lamorivostri, la più importante voce popolare della Puglia Maria Moramarco e Uaragniaun ed dalla Notte della Taranta Enza Pagliara accompagnata da Dario Muci e Marco Bardoscia

XIX edizione de I suoni della Devozione. Programma

15 Dicembre ore 20,30 Chiesa di San Paolo Eremita

Raffello Simeoni in Lucente Stella

Con Marco Lamele, Giordano Ceccotti, Paolo Paniconi

18 Dicembre ore 20,30 Chiesa dio San Benedetto

Patrizia Bovi, Leah Stuttard

Le dodici sibille

21 Dicembre ore 20,30 Chiesa di Santa Maria degli Angeli

Arturo Stalteri I colori dell’anima

27 Dicembre ore 20,30 Chiesa del Cristo dei Domenicani

Sancto Janne Si vò Dio Gianni Principe, Ciro Maria Schettino, Sergio Napolitano, Raffaele Tiseo, Pierluigi Bartolo Gallo, Alfonso Coviello

29 Dicembre ore 20,30 Basilica Cattedrale

Claudio Prima e progetto SE.ME in Mediterraneo

Claudio Prima organetto Archi: Nevila Cobo, Marita Alimhillaj, Vera Longo, Shpetime Balla

6 Gennaio ore 20,30 Chiesa di Santa Maria degli Angeli

Quartetto Petra: zampogne d’Abbruzzo.

Manuel D’armi, Luigi Varalli, Christian Di Marco, Marcello Sacerdote

Chiesa di San Paolo Eremita

15 Dicembre 2018 ore 20,30

Raffaello Simeoni

Lucente stella. Canti di Natale nelle tradizioni popolari

Raffaello Simeoni, Voce, liuti, Ciaramelle e organetto

Marco Iamele, Zampogna, flauti popolari e barocchi

Giordano Ceccotti, Ghironda, Vielle

Paolo Paniconi, piano e organo

Il primo concerto della rassegna de I suoni della Devozione si tiene in una delle piu belle chiese della città, quella di San Paolo Eremita nel centro storico di Brindisi, tornata al suo antico splendore dopo il recente restauro.

Raffaello Simeoni, instancabile autore, ricercatore e rielaboratore di materiali della Sabina, con la sua potente voce, ripercorre l’antica tradizione popolare segnata da echi di cultura francescana e dalle rote di tanti camminanti e musicanti. Canti di viaggio e pellegrinaggio, storie di incontri fantastici immersi in ambienti naturali di straordinaria bellezza sono i motivi con cui Raffaello Simeoni costruisce una trama narrativa di grande emozione poetica. Un concerto che narra attraverso canzoni di tradizione popolare, italiana e di altre culture del mondo, l’Avvenuta Profezia.Novene, pastorali , criolle e ballate bretoni che in culture differenti raccontano la nascita di Gesù.

Raffaello Simeoni