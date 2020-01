Palazzo Granafei Nervegna – sito in via Duomo, 20 a Brindisi – ospita la Mostra d’arte dei Soci Artisti AMD che verrà inaugurata domenica 26 gennaio alle ore 17 e rimarrà aperta al pubblico fino al 30 gennaio 2020 dalle 9.00 alle 20.30.

Questa esposizione rientra nel quadro delle attività che L’Associazione culturale “Arte Musica e Dintorni”(AMD) di Brindisi pone in essere al fine di interagire con la comunità, all’interno della quale si muove da anni, per favorire lo sviluppo della cultura musicale e artistica.

Nella fattispecie la Mostra è la risultante della stretta sinergia dei soci allievi ed insegnanti che, anche questa volta, ha permesso la realizzazione di questi lavori nell’atelier dell’Associazione dove la sperimentazione e la condivisione delle attività artistiche costituiscono l’obiettivo ed al tempo stesso il supporto dello stare assieme.

Collage, sculture in gesso e cartapesta, ma soprattutto pittura classica e materica di artisti di tutte le età, piccoli e grandi, è quanto i visitatori avranno modo di vedere in questa collettiva che potrebbe fungere da sprone per tutti coloro che covano una passione per l’arte mai espressa, affinché possano aprirsi alla creazione artistica.

Vernissage aperto a tutti, dunque, dove vi sarà spazio anche per momenti di convivialità.

“Arte Musica e Dintorni”(AMD) organizza nella sua sede, in tutto l’arco dell’anno, corsi musicali ed artistici. Questi ultimi, che si svolgono sotto la supervisione di Lilla Ricci e Maria Teresa Ricci, attengono principalmente la scultura, la cartapesta e la pittura.

Info: Associazione culturale “Arte Musica e Dintorni” (AMD) Via Imp. Costantino, 186 – Brindisi.