I Carabinieri della Stazione di Ceglie Messapica hanno tratto in arresto in flagranza del reato un 37enne del luogo, in atto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

In particolare, l’uomo, autorizzato a uscire dalla propria abitazione per esigenze primarie e indispensabili di vita, si è recato presso l’abitazione dell’ex coniuge e ha aggredito l’attuale compagno della donna, procurandogli fratture costali, in atto in osservazione presso l’ospedale di Francavilla Fontana.

L’arrestato, a conclusione delle formalità di rito, è stato rimesso in libertà su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.