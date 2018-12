Brindisi: 33enne fermato alle 02.50 del mattino alla guida della propria autovettura, si rifiuta di sottoporsi agli accertamenti sanitari per la verifica della guida in stato di ebrezza. la patente di guida è stata ritirata e il veicolo sottoposto a sequestro finalizzato alla confisca.

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Brindisi, hanno deferito in stato di libertà un 33enne operaio del luogo, per il rifiuto di sottoporsi all’accertamento finalizzato a stabilire la guida in stato di ebbrezza alcolica.

L’uomo è stato controllato alle ore 02.50 in Brindisi nella Strada per Tuturano nell’ambito di un posto di controllo alla circolazione stradale, mentre era alla guida della sua autovettura una Volskwagen Golf.

A seguito del rifiuto di sottoporsi agli accertamenti, la patente di guida è stata ritirata e il veicolo sequestrato ai fini della confisca.

Infatti, la condanna per questo reato comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da 6 mesi a 2 anni e della confisca del veicolo. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente il Prefetto ordina che il conducente si sottoponga a nuova visita medica.